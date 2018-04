Választás 2018

Több tízezres tüntetés körvonalazódik a kormány ellen

Az egész országra kiterjedő ellenállási mozgalmat hozna létre az a főként egyetemistákból álló csoport, amely a ma fél hatkor kezdődő – és az előzetes visszajelzések alapján várhatóan több tízezres – budapesti tüntetést szervezte. Követeléseik között szerepel a vasárnapi szavazás voksainak újraszámolása, a szabad sajtó megteremtése, valamint az is, hogy az „ellenzék ne magával harcoljon, hanem a kormánnyal”.



„Nem most szombaton dől majd össze a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER), de a Mi vagyunk a többség elnevezésű kezdeményezéssel az a célunk, hogy egy olyan közösség alakuljon ki, amely hosszabb távon lebonthatja majd a kétharmadot” – mondta a Népszavának Gyetvai Viktor, az egyik főszervező.



A Facebookon meghirdetett demonstrációra több mint 36 ezer ember ígérte biztosra a részvételét, 82 ezren pedig érdeklődnek az esemény iránt, ami azt jelenti, hogy ha más nem jön közbe, mégiscsak elmennek. A felszólalók névsora egyelőre nem ismert, a szervezők ugyanis csak azt árulták el, hogy pártpolitikus nem mond majd beszédet, viszont lesz olyan szónok, aki korábban a Fidesz-KDNP táborát erősítette. Noha a szervezők egyik politikai szervezethez sem akarnak kötődni, több ellenzéki párt is jelezte részvételét.



Gyetvai Viktor azt is megjegyezte, hogy a következő hónapokban minden erőszakmentes eszközt bevetnek céljaik eléréséért. Elsősorban népszavazási kezdeményezésre vagy békés polgári engedetlenségre gondolunk, de minden megmaradt jogállami lehetőséget alkalmaznánk majd – tette hozzá.



A kormánypárti propaganda mindenesetre már igyekszik a tüntetés ellen hangolni, és azt terjeszti, hogy a demonstráción rendbontásra készülnek. A szervezők éppen ezért arra számítanak, hogy "provokátorok" akarják majd megzavarni az Operától a Kossuth térig tartó vonulást, ezért arra kérnek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát. Az ügyben megszólalt a Békemeneteket szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) is, közleményük szerint „az országgyűlési választások vesztesei a magyar emberek megérdemelt nyugalmát megzavaró tüntetéseket szerveznek a demokrácia és államiságunk ellen”.

Kamerák a Kossuth tér környékén FOTÓ: VAJDA JÓZSEF

A rendőrség kamerák kihelyezésével készült a tüntetésre, ezek Kiszelly Zoltán kormánypárti politológus szerint csak „a Soros-hálózat várható szokásos provokációinak rögzítését, és az esetleges provokatőrök jobb azonosítását szolgálják”. Az elmúlt napok listázásai miatt viszont sokan attól tartanak, hogy így azonosítják majd az ellenzéki szimpatizánsokat.



A Népszava megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, mi a céljuk a felvételek készítésével, valamint hogyan kezelik majd a videókat, de ezekre a kérdésekre nem kaptunk választ. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő szerint jogilag nincs abban semmi kivetnivaló, ha a rendőrség bűnmegelőzési céllal felvételeket készít, a kérdés csak az, hogy mi lesz majd a videók sorsa. Hegedűs Arno, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogi munkatársa szerint ezeket a felvételeket – ha nem történt rendbontás – öt napon belül meg kell semmisíteni, a rendőrség pedig csak akkor elemezheti, ha ez szükséges valamilyen szabálysértés miatt.



Nemzetesek megemlékezése

A tüntetéshez csatlakoznak a héten bezárt Magyar Nemzet mellett demonstrálók is, akik délután négy órától gyújtanak gyertyát a lap alapítójáról, Pethő Sándorról elnevezett utcában. Az újságírók 40 ezer példányban készítettek egy szamizdatot is, amelyet – miután csatlakoznak a másik demonstrációhoz – a tüntetők között osztogatnak majd.