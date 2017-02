Egészségügy

Rétvári: majdnem százszázalékos béremelést kapnak az ápolók 2019-ig

Majdnem százszázalékos béremelés valósul az ápolók körében 2012 és 2019 között - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Rétvári Bence emlékeztetett, a béremelés 2012-13-ban kezdődött, amikor a "chipsadóból" az egészségügyi kasszába befolyt többletbevételt teljes egészében az ápolók és az orvosok fizetésének emelésére fordították. Ekkor körülbelül 27 százalékos emelés valósult meg, majd 2014 nyarán következett a mozgóbérelemek korrigálása.



Tavaly indult el egy négyéves emelés, szeptemberben 26 százalékkal nőtt az ápolók bére. Ez folytatódik idén novemberben 12 százalékkal, majd a következő két évben 8-8 százalékkal - ismertette a részleteket Rétvári Bence.



Az államtitkár példaként elmondta, ha valaki hiányterületen dolgozik, akkor körülbelül 103 ezer forinttal nő négy év alatt a fizetése, míg az általánosabb területeken dolgozóké mintegy 88 ezer forinttal.



Rétvári Bence szólt arról is, hogy 4,4 miliárd forintból a következő három évben háromezer középiskolát végzett diákot támogat a kormány ösztöndíjjal az OKJ-s ápolói tanfolyam elvégzésében, valamint több mint nyolcmilliárd forintból fejlesztik az ápolói munkához szükséges eszközparkot is.



Az államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, jelenleg 79 ezer ápoló dolgozik Magyarországon, de jellemző körükben a külföldre és a másik országrészbe vándorlás, valamint a pályaelhagyás is. Bíznak benne, hogy a béremelés "itthon tartó erő" lehet - tette hozzá Rétvári Bence.