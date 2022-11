Közlekedés

Két hétvégén is változik a forgalmi rend a Clark Ádám térnél

Két hétvégén is változik a forgalmi rend a fővárosi Clark Ádám térnél a körforgalomnak a Lánchíd felújításához kapcsolódó átépítése miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.



A forgalmi változásokkal járó jelentős útépítési munkákat a következő két hétvégén - november 19-20-án, valamint november 26-27-én - végzik el, a teret ekkor ideiglenesen lezárják a forgalom elől.



Módosított útvonalon jár majd a 16-os, a 105-ös, a 916-os és a 990-es autóbusz.



A szakemberek ezen a hétvégén a Lánchíd felújításához kapcsolódva tavaly májusban kialakított ideiglenes "kis" körforgalom aszfaltját marják fel, és hozzálátnak a korábbról ismert "nagy" körforgalom helyreállításához. A tervek szerint ekkor kezdődik a szegélyek és a járdaszigetek visszaépítése is.



November 21-től már az eredeti, "nagy" körforgalmat használhatják a közlekedők. A legfelső aszfalt kopóréteg ugyanakkor az időjárástól függően majd a november 26-27-i hétvégén kerül fel. Ezt követően festik a burkolati jeleket is az útra.



A virágágyás kialakításához szükséges humusz folyamatosan kerül a tér közepére, ahová a füvesítés mellett december közepére az első, téli időjárásnak megfelelő növényeket is visszatelepítik majd - olvasható a közleményben.