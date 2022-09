Közlekedés

BKK: hétvégén ismét a gyalogosoké a pesti alsó rakpart

A gyalog vagy kerékpárral, rollerrel közlekedők is birtokba vehetik a Margit híd és a Közraktár utca között a pesti alsó rakpartot. 2022.09.23 12:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétvégén ismét megnyílik a gyalogosok számára a pesti alsó rakpart - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-t.



Szombaton és vasárnap - a már bevált gyakorlatnak megfelelően - a gyalog vagy kerékpárral, rollerrel közlekedők is birtokba vehetik a Margit híd és a Közraktár utca között a pesti alsó rakpartot. Az útszakaszra szombat hajnaltól vasárnap 23 óráig nem hajthatnak be a gépjárművek.



Kiemelték: a rakpartnyitás szellemisége jól kapcsolódik a szeptember 16. és 22. között rendezett európai mobilitási héthez, amelynek célja a fenntartható városi közlekedés népszerűsítése és egy környezetbarát város létrehozása.



A BKK kéri a megnyitott pesti rakpartszakaszon közlekedőket, hogy a felújítási munkálatok miatt fokozottan figyeljenek a hétvégén a Lánchíd hídfőjénél.



A BKK jelezte arra is, hogy a pesti alsó rakpart október első hétvégéjén is megnyílik majd a gyalog vagy kerékpárral, rollerrel közlekedők előtt.