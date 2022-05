Közlekedés

Elkészült a duplacsuklós Ikarus-replika

Elkészült a duplacsuklós Ikarus-replika, amelyet a kelenföldi autóbuszgarázsban mutattak be kedden - közölte a BKV Zrt. az MTI-vel.



A közlemény szerint a cég nosztalgiaflottájának új járművét két Ikarus 280-as buszból készítették el a BKV dolgozói, a munkálatokat 2019-ben kezdték el. A 22,5 méteres, 18 tonnás autóbusz elvileg kétszáznál is több utast képes szállítani egyszerre.



A duplacsuklós, hivatalos nevén Ikarus 293 első és egyetlen modelljét 1988-ban készítették el, azonban Budapesten nem sokáig használták utasszállításra, a busz ugyanis Teheránba került, ahol átfestve, belső terét átalakítva vált a közösségi közlekedés részévé, és azóta is Iránban van - ismertették.



Hozzátették: az idén elkészült replika némileg különbözik az első modelltől, például erősebb a motorja és biztonságosabb a csuklószerkezete.



A busszal a forgalomban nem, de nyílt napokon és egyéb rendezvényeken találkozhatnak az érdeklődők - írták a közleményben.