Arnold Schwarzenegger autóbalesetet szenvedett

A hollywoodi sztár állítólag áthajtott a piros lámpán, és GMC Yukon terepjárójával egy piros Toyota Priusnak ütközött január 21-én, helyi idő szerint délután fél öt körül a Sunset Boulevard és az Allenford Avenue sarkán. Az így kialakult tömegkarambolban állítólag két másik jármű is részt vett.



A hibridet vezető nő nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, de a TMZ forrásai szerint "erősen vérzett a feje", amikor a mentők kórházba szállították.



A színészt a baleset helyszínén fotózták le, látszólag sértetlenül, miközben az autóját a Prius tetején lehetett látni.



A 74 éves Schwarzenegger nem szenvedett fizikai sérüléseket, és "csak a balesetben megsérült nőért aggódott" - erősítette meg a színész képviselője a Fox Newsnak.



Az eset okát még vizsgálják, és a hatóságok hivatalosan még nem erősítették meg, hogy ki volt a hibás. Senkit nem tartóztattak le, és senkit nem bírságoltak meg, és a rendőrség szerint nem volt köze a balesethez drognak vagy alkoholnak - írja a CBS Los Angeles.

@Schwarzenegger got in an accident today. He is ok, but a women in another car was injured. Arnold was driving his big gas guzzling Yukon. I guess that whole electric vehicle push from him was just for publicity.

📸@TMZ @TeslaClubSoCal pic.twitter.com/QPrWrWNPgm