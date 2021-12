Közlekedés

BKV: visszahelyezték a Budavári Sikló felújított két kocsiját

Három és fél hónap után visszahelyezték a Budavári Sikló felújított két kocsiját a megszokott helyére; várhatóan január közepétől szállítja újra az utasokat a Sikló - közölte a BKV szerdán az MTI-vel.



A közleményben a felújításról azt írták, a burkolatok visszabontásával járó, a vázszerkezeteket is érintő munkák sikeresen befejeződtek. Az elmúlt hónapokban a két kocsi mellett a Sikló vasúti pályája is teljeskörűen megújult - tették hozzá.



Úgy folytatták, hogy a korábbitól eltérő méretű sínek beépítése a jármű vészfékrendszerének módosítását is megkívánta, amihez szükséges a Közlekedési Hatóság engedélye is.



Az átalakítási engedély kiadása után elkezdődhet a járművek próbaüzeme. A sikeres próbaüzemet követően, az üzembehelyezési engedély kiadása után szállíthat újra utasokat a Budavári Sikló, várhatóan 2022. január közepétől - áll a BKV közleményében.