Közlekedés

BKK: első ajtós felszállási rendet vezetnek be hétvégén a 136E és a 276E buszra

Szombattól hétvégenként csak az első ajtón lehet felszállni a Kőbánya-Kispest és a Havanna utcai lakótelep között közlekedő 136E és 276E jelzésű buszokra - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



Az intézkedés csak a hétvégi időszakra vonatkozik, munkanapokon továbbra is minden ajtót lehet felszállásra használni a két járaton.



Hozzátették, hogy akinek nincs érvényes jegye, az a járművezetőtől tud vásárolni.



Mint írták, az eddigi tapasztalataik azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve így jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is.



Emlékeztettek, hogy az elmúlt időszakban Budapest több kerületében, számos járaton vezették be hétvégékre az első ajtós felszállási rendet, sőt a csepeli buszokra és az újpesti 220-as buszra hétköznap is csak járművezetői ellenőrzés után lehet felszállni.