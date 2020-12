Közlekedés

BKK: már megvásárolhatók a jövő évi bérletek

Az ünnepi időszakban a BKK pénztárai és az ügyfélközpontjai egyes napokon rövidített nyitva tartással várják az ügyfeleket.

Az ünnepek alatt is folyamatos a jegy- és bérletvásárlási lehetőség a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hálózatán, de a pénztárak és az ügyfélközpontok egyes napokon rövidebb ideig tartanak nyitva. A jövő évi bérleteket már idén meg lehet venni.



A BKK pénteken azt közölte az MTI-vel: a naptári évre szóló bérletek - bár előre megvásárolhatók - csak az adott év első napjától, azaz január 1-jétől érvényesek. Ezeket kizárólag a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban lehet megvenni, automatából és mobiljegyként nem.



Az úgynevezett csúszó érvényességű - tehát az év bármelyik napján, tetszőleges kezdőnappal megvásárolható - éves bérletek a kezdőnaptól a következő év ugyanazon napján éjszaka 2 óráig használhatók. Ezek elővételben az érvényesség kezdőnapja előtt 30 nappal is megválthatók bármely bérletpénztárban vagy ügyfélközpontban.



Közölték azt is, az ünnepi időszakban a BKK pénztárai és az ügyfélközpontjai egyes napokon rövidített nyitva tartással várják az ügyfeleket, a repülőtéren található ügyfélközpont pedig továbbra is zárva van.