Közlekedés

Gyorsforgalmi úton lehet közlekedni Sopron és Győr között

A 153,2 milliárd forint költségvetési forrásból megvalósult beruházással 45 percre csökken a menetidő Sopron és Győr között. 2020.12.17 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Birtokba vehetik az autósok az M85-ös gyorsforgalmi út Sopron-kelet és Csorna-nyugat közötti szakaszát szerda 11 óra után. A 153,2 milliárd forint költségvetési forrásból megvalósult beruházással 45 percre csökken a menetidő Sopron és Győr között - tudatta a beruházó Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő (NIF) Zrt. szerda reggel az MTI-vel.



Az autóutat a szerződésben szereplő befejezési határidő előtt helyezik forgalomba, de kisebb munkálatok a padkák, védőkerítések mentén még előfordulhatnak.



A közlemény idézi Schanda Tamást, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkárát, aki szerint a megfelelő közlekedési infrastruktúra elengedhetetlen a jól működő, eredményes gazdasághoz. A most elkészült több mint 51 kilométeres útszakasz a térségben élő családok biztonságos közlekedését és a helyi vállalatok sikerét szolgálja.



Felidézte, hogy az elmúlt évek kiemelkedő eredményeinek köszönhetően a koronavírus-járvány miatt kisebb károkat szenvedett el Magyarország, mint a legtöbb európai ország, amely azt is bizonyítja, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően kell folytatni a munkát. "Éppen ezért nem adtuk fel az úthálózat bővítésére és korszerűsítésére vonatkozó terveinket sem" - hangsúlyozta.



Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Kapuvár és Csorna térségének fideszes országgyűlési képviselője az út népesség megtartó erejét emelte ki a közlemény szerint. Úgy vélte, azok az emberek, akik a Kapuvár és térségében lévő 17 kistelepülés valamelyikén élnek, az úttal időben közelebb kerülnek a megyei jogú városokhoz, amellyel helyben maradásra lehet ösztönözni őket.



Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a város és térsége évtizedek óta várja, hogy összeköttetésbe kerüljön Győrrel egy négysávos úton, amellyel nemcsak gyorsabb lesz a közlekedés, hanem új gazdasági lehetőségek is megnyílhatnak.



Farkas Ciprián, Sopron polgármestere elmondta: az úttól turizmus- és gazdaságfejlesztést várnak. "Ez az út nem csak egy aszfalt csík, nekünk a fejlődés útját jelenti. A jövőbe vezet" - fogalmazott.



Nagy Róbert, a NIF Zrt. vezérigazgatója az M85-ös út folytatásáról azt mondta, hogy a Sopron-kelet és Fertőrákos közötti 6,4 kilométeres szakaszon jelenleg a pályaszerkezetet építik.



A Fertőrákos és a magyar-osztrák határ közötti szakaszon az épülő alagút bal oldali járatát novemberben elkezdték fejteni, a befejezési határidő 2024 június vége.



Az autóutat a Sopron-kelet csomópontig kétszer két sávon építették ki, középen szalagkorláttal, leállósáv nélkül. Az út koronaszélessége 24,6 méter, a tervezett sebesség óránkénti 110 kilométer.

A szakaszon öt különszintű csomópontot építettek, valamint 21 felüljárót és 19 aluljárót. Babótnál komplex pihenőhelyet, Fertőszentmiklósnál egyszerű pihenőhelyet, míg Kópházánál egy időszakos üzemelésű tengelysúly- és össztömeg mérőállomással kombinált egyszerű pihenőhelyet alakítottak ki.



Az 51 kilométer hosszú szakasz 2021. január 1-jétől lesz díjköteles.



A kivitelezést a Csorna-nyugat és a Fertőendréd csomópont között a Strabag Építő Kft., Strabag AG és a Belfry PE Kft. alkotta STR-B M85 Konzorcium, a Fertőendréd csomópont és Nagylózs között az EuroAszfalt Kft., a Swietelsky Magyarország Kft. és Betonútépítő Zrt., míg Nagylózs és Sopron-kelet között a Dömper Kft. és a Subterra Raab Kft. által alkotott DS Konzorcium végezte.



Az M85-ös autóút kivitelezése az enesei elkerülő szakasz építésével 2008-ban kezdődött, legutóbb a csornai elkerülő szakasz készült el, amelyet 2017 decemberében adtak át a forgalomnak.