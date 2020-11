Közlekedés

A BKK kompenzálja az érvényes bérlettel rendelkező Mol Bubi-felhasználókat

Aki 2020. október 28. után vásárolt 100 forintos havi MOL Bubi-bérletet, annak a BKK a teljes bérletárat visszatéríti a vásárláskor használt bankkártyára. 2020.11.27 12:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kompenzálja azokat a Mol Bubi-felhasználókat, akik a közbringarendszer 2020. november 29-ei leállása miatt nem tudják felhasználni érvényes bérletüket.



A BKK az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: aki 2020. október 28. után vásárolt 100 forintos havi MOL Bubi-bérletet, annak a BKK a teljes bérletárat visszatéríti a vásárláskor használt bankkártyára. Akinek éves, féléves vagy negyedéves bérlete van, amely november 29. után is érvényes, annak a BKK szintén visszautalja a bérletárat, mindössze a 100 forintos havibérlet értékével csökkentve.



Ez a folyamat automatikus mindenki számára, aki a közbringarendszerbe regisztrálásakor megadta a visszautaláshoz szükséges minden adatot. Ha a kompenzációhoz hiányzik például a kártya- vagy bankszámlaszám, a BKK az adott ügyfelet e-mailben keresi meg - tudatták.



Aki a bérletéhez az alapegyenlegen felül is töltött fel pénzt a használati díjra fordítható kerethez, annak a BKK a feltöltött összeget visszatéríti. A folyamat ebben az esetben is automatikus, adategyeztetés szükségessége esetén a BKK e-mailben veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel.



Ha valakinek a Mol Bubi-számláján csak a bérlethez tartozó alapegyenleg van feltöltve, azt a BKK nem téríti vissza - közölték. Tavasszal vadonatúj, fújt gumis kerékpárokkal, rugalmas és a BKK tarifarendszerébe illeszkedő árazással, új informatikai háttérrel, felhasználóbarát mobilalkalmazással és új üzemeltetési modellel érkezik vissza a Mol Bubi - áll a közleményben.