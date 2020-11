Közlekedés

MÁV: díjmentesen térítik vissza a novemberi bérleteket

A 2020. november 11-én hatályba lépett járványügyi intézkedésekkel összefüggésben a MÁV-Start, a MÁV-Hév és a Volánbusz a novemberben érvényes dolgozói és diákbérletek visszaváltásakor nem számítanak fel kezelési költséget - közölte a MÁV pénteken az MTI-vel.



A november 11-ét megelőzően vásárolt, és november 11-i vagy az utáni kezdő érvényességű 30 napos bérletek árának 100 százalékát visszatérítik kezelési költség felszámítása nélkül, ha az igényt november 18-ig benyújtják.



A november 11. előtt kezdődő érvényességű és a visszatérítési igény benyújtásakor még legalább 15 napig érvényes 30 napos bérletek árának 50 százalékos visszatérítése esetén sem számolnak fel kezelési költséget.



A MÁV-Start esetében a jegypénztárakban, automatákban vagy az Elvirán vásárolt, papíralapú bérletek esetében az utasok a pénztáraknál, az ügyfélszolgálatokon személyesen, vagy levélben - MÁV-Start Zrt. Ügyfélszolgálat 1426 Budapest, Pf.: 56. - nyújthatják be a visszatérítési kérelmet.



A bérlet értékét minden esetben a megadott számlaszámra utalja vissza a vasúttársaság.



A MÁV applikáción megváltott bérletek esetében az utasok elektronikus úton - az utas nevét és a bérletszámot az eszrevetel@mav-start.hu címre megküldve - nyújthatják be a visszatérítési kérelmüket, ez esetben a visszatérítés a vásárláskor használt kártyához kapcsolódó bankszámlára történik.



A MÁV-Hév esetében a MÁV applikáción keresztül megváltott bérleteknél az utasok elektronikus úton - az utas nevét és a bérletszámot az eszrevetel@mav-start.hu címre megküldve - nyújthatják be a visszatérítési kérelmet, ez esetben is a vásárláskor használt kártyához kapcsolódó bankszámlára történik a visszatérítés. Minden egyéb formában megvásárolt bérlet visszatérítését a bkk@bkk.hu címen keresztül tudják intézni az utasok - tájékoztatott a MÁV.



A Volánbusznál a bérletjegyek visszaváltására - a vásárlás módjától függetlenül - pénztárakban van lehetőség. Pénztári visszaváltás esetén a bérlet tulajdonosának be kell mutatnia a személyi igazolványát vagy a diákigazolványát.



A pénztárakban lehet benyújtani az online megváltott és kinyomtatott bérletekre vonatkozó visszaváltási igényeket is. Az online megváltott, de ki nem nyomtatott bérletek visszaváltását a https://www.volanbusz.hu/hu/jegy-es-berlet/online-jegyvasarlas/visszavaltas linken lehet kezdeményezni a 'Vásárolt Bérletek Jegyzéke' megküldésével.



A visszaváltás az online megváltott bérlet esetében a banki tranzakció visszafordításával történik, így mindenképpen annak a bankszámlának a tulajdonosa kapja vissza az összeget, aki megváltotta a bérletet.



A mobilon vásárolt Volánbusz bérletet az érvényesség kezdete előtt az alkalmazásban lehet visszaváltani. Érvényességi időn belül az internetes@volanbusz.hu elérhetőségen kell jelezni a visszaváltási igényt - közölte a MÁV.