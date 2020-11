Közlekedés

Nem zavartatta magát a buszsofőr, aki a telefonját nyomkodta vezetés közben - videó

A BKV alkalmazottja ezzel nemcsak a saját, de az utasai testi épségét is kockáztatta.

Az egyik budapesti busz sofőrje nem zavartatta magát, vezetés közben kezdett hosszas üzenetváltásokba.



A bpiautosok.hu egyik szemfüles olvasója küldte be a felvételt, amin jól látszik: a 105-ös busz sofőrje a vezetés helyett folyamatosan a telefonját nyomkodta.



A BKV alkalmazottja ezzel nemcsak a saját, de az utasai testi épségét is kockáztatta.



A videó végén el is hangzik: "Hát... csak gratulálni tudok, uram..."