Ez nagyon fájhatott a biciklisnek és a szarvasnak is - videó

Nagyjából 56 km/h sebességgel ereszkedett egy biciklis, amikor elé ugrott egy megtermett szarvas. A férfi fejkamerája rögzítette a fájdalmas ütközést.

Az eset a New York állambeli Harriman természetvédelmi területet átszelő úton történt.



Egy ilyen ütközés hatalmas károkat okozhat egy autónak is. A felvétel végén látszik, ahogy az ütközés után a biciklista feláll és fejkameráját is felveszi az aszfaltról.



Az nem derült ki, hogy a szarvas megsérült-e.