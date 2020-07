Közlekedés

Magyar Közút: az elmúlt húsz évben tizenheten haltak meg a munkaterületeken

A Magyar Közút Zrt. munkatársai közül 17-en haltak meg munkaterületeken a figyelmetlen autósok miatt 2000 óta - ismertette a cég szóvivője kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Pécsi Norbert Sándor elmondta, "Nem véletlen" címmel közlekedésbiztonsági akciót indítottak, hogy felhívják a figyelmet a közutakon és mellettük kialakított munkaterületek biztonságára. A kampányra azért is szükség van, mert megint mélyre süllyedt a közlekedési morál az országban - fogalmazott.



Hozzátette, 2018-ban fél éven belül két munkatársukat is elvesztették az M0-ás autóúton. Folyamatosan próbálják felhívni a figyelmet a problémára, de azóta sem telik el úgy hét, hogy ne történjen valamilyen baleset a munkaterületeken - emelte ki.



Szólt arról is, hogy készítettek egy felmérést a közutasok körében, amelynek eredménye szerint 80 százalékukat érte már valamilyen abúzus, 25 százalékukat pedig fizikailag is bántalmazták.