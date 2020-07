Balesetveszély

Vádat emeltek a férfi ellen, aki a Facebookon élőzte, ahogy vezetni tanítja a 6 éves fiát

Lakossági jelzést kapott a csengődi körzeti megbízott, miszerint egy közösségi oldalon látták, hogy egy férfi átengedi a vezetést egy kisfiúnak, amit élő videóban közvetített az interneten. 2020.07.07 10:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kiskőrösi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki márciusban és áprilisban egy Bács-Kiskun megyei község külterületén kétszer is engedte a 6 éves fiának, hogy autót vezessen, mindezt pedig élőben közvetítette egy közösségi oldalon.



A vádirat szerint a férfi egy Bács-Kiskun megyei község külterületén az összekötő úton engedte vezetni fiát. Mindkétszer egy automata váltós autó volánja mögé ültette be a kisfiút és egy közel 2 kilométeres szakaszon vezette az autókat, eközben ő mellette ült az anyósülésen.



Az ügyészség közleménye szerint az apa azzal, hogy az autók vezetését két alkalommal is átengedte a koránál fogva járművezetésre alkalmatlan gyermek részére, a nevelési kötelességeit súlyosan megszegve veszélyeztette a fia testi és erkölcsi fejlődését.



A szabadlábon védekező férfit az ügyészség folytatólagosan elkövetett járművezetés tiltott átengedésének vétségén kívül kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja. Az ügyész felfüggesztett börtönt és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a bűnösségéről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.