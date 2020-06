Közlekedés

MÁV-Start: júliustól számos nemzetközi vonat újraindul

Júliustól számos környező országgal újraindul a nemzetközi vasúti közlekedés, Ausztria és Németország felé pedig növekszik a jelenleg közlekedő járatok száma - közölte a MÁV kedden az MTI-vel.



A vasúttársaság honlapján közzétett közlemény szerint a járatokról egyeztetnek a külföldi vasútvállalatokkal, a technológiai előkészületek folyamatban vannak.



A vasúttársaság felidézi, a járványhelyzet idején 90 százalékkal csökkent a MÁV-Start nemzetközi utasforgalma, az utazási kedv fokozatosan visszatér, egyre többen érdeklődnek a nemzetközi járatok iránt. Felhívják a figyelmet arra, hogy az arcmaszk viselésének szabályai egyes országokban eltérhetnek, a magyarországi szakaszon a kormányrendeletnek megfelelően továbbra is kötelező a szájat eltakaró maszk vagy sál viselése.



A közleményben részletezik, hogy a bécsi elővárosi közlekedési rendszer Hegyeshalom határátkelőnél május közepe óta az eredeti menetrend szerint üzemel, nemzetközi távolsági személyszállítás a kihirdetett veszélyhelyzet óta sem állt le, napi 5 pár vonat közlekedik Bécsbe illetve tovább Münchenbe. Július elejétől bővül a kínálat, ismét 2 óránként járnak a nagysebességű vonatok Németországba és a Budapest-Bécs útvonalon. Július 2-től már minden railjet vonat közlekedik, a menetrend ugyan még nem lesz olyan sűrű, mint a járványhelyzet előtt, de az utazások már rugalmasan tervezhetők.



A magyar és horvát főváros között napi két pár vonattal indult a forgalom, Zágrábba az Agram és a Gradec InterCity-k július elejétől közlekednek, és megindul a regionális vasúti forgalom Pécs és Pélmonostor térségében, ugyanakkor az Adria vonatpár az idei nyári szezonban nem közlekedik.



Júliustól Kassa és Budapest között újra teljes útvonalán haladhat a Rákóczi és a Hernád InterCity a hidasnémeti határon keresztül, azonban pályaépítési munkálatok miatt módosított menetrend lép életbe.



Szlovéniába a Citadella IC Ljubljanán át Koperig megy, az Istria vonatpár az idei nyári szezonban nem közlekedik.



Közlekedik július elejétől Nagyváradon, Kolozsváron, Csíkszeredán át Brassóba a Corona IC, újraindulnak a vonatok a Békéscsaba-Arad útirányon keresztül is, így Bukarest, Brassó, Nagyszeben, Temesvár is elérhetővé válik.



Szerbia felé újraindul Szabadkára és Újvidékre a vonatközlekedés. Egy pár személyvonat közlekedik Szabadka és Kelebia között július 1-jétől. A szerb vasút pályahálózatán végzett pályaépítések miatt nem közlekednek a nemzetközi vonatok Belgrád felé.



A MÁV felhívja a figyelmet arra, hogy a MÁV-Start kezelési költség nélkül visszaváltja az általa kiállított nemzetközi menet- és helyjegyeket, amennyiben azokat június 1-je előtt vásárolták, de nem vennék igénybe, és az érvénytartamuk július 15-ig megkezdődik.