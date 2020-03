Közlekedés

Megkezdődött Európa leghosszabb kerékpáros hídjának építése

2020.03.05 12:04 MTI

Elkezdődött Hollandia leghosszabb kerékpáros hídjának építése. Az Európában is a leghosszabbnak számító, 800 méter hosszú Blaiwe Lopert csak biciklisek és gyalogosok használhatják majd.



A híd, amely egy falu és a közelében lévő város között húzódik, átível egy tavon, valamint egy természetvédelmi területen és közút is áthalad alatta.



A Blaiwe Loper (azaz "Kék szőnyeg híd") eredetileg 800 méter hosszú, de tervezik, hogy később egy kilométeresre bővítik. A híd első szakaszával karácsonyra készülnek el.



A 6,5 millió eurós beruházással épülő híd legmeredekebb emelkedési szöge 2,5 százalékos lesz. A híd a Groningen tartománybeli Winschotent köti majd össze Blauwestaddal, egy feltöltött területen épült új faluval.



A tervek szerint csak kerékpárosok és gyalogosok használhatják, de LED-es világítása a közeli természetvédelmi területen élő denevérek számára is hasznos lesz. A világítást úgy tervezték, hogy segítsen a denevéreknek eltalálni a Oldambtmeer-tóhoz. A hidat egyébként "denevérbarát" zöld színűre festik.



A hidat a közép-afrikai Gabonból szállított fából építik meg különleges technológiával, és a tervek szerint legalább 80 évig használható lesz.



A kivitelező elmondta, hogy később a falu főutcájáig akarják meghosszabbítani a hidat, így éri majd el egykilométeres hosszát.



Jelenleg a svédországi Sölvesborgban álló 756 méteres híd Európa leghosszabb kerékpáros hídja.



Mindkét híd eltörpül ugyanakkor a kínai Hsziamen kerékpáros felüljáróhoz képest, amely 7,6 kilométer hosszú. Egy dán cég, a Dissing + Weitling építette, amely Koppenhágában a 230 méter hosszú Bicycle Snake (Kerékpár kígyó) hidat is tervezte.