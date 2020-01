Közlekedés

BKK: módosul a 200E reptéri járatok útvonala

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint az új repülőtéri logisztikai központ kiszolgálása érdekében a járat indulása igazodik a munkakezdéshez és -befejezéshez, illetve érinti az új teherárubázist, és megáll az új Cargo City megállóhelynél.



A tervezett módosítással a 200E járat alapvető funkciója, a repülőtér környékéhez kapcsolódó dolgozói forgalom és a repülőtéri utasok színvonalas kiszolgálása továbbra is megmarad. A járat változatlanul éjjel-nappal biztosítja a repülőtér és az M3-as metró közötti kapcsolatot - tették hozzá.



Az új logisztikai központhoz betérő autóbuszok is 200E jelzéssel közlekednek: a betérő járművek kijelzőjén a Cargo City feliratot is feltüntetik a Liszt Ferenc Airport 2 célállomás mellett.