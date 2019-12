Tragédia

Jogerősen öt és fél évre ítélték a zuglói kokainos gázolót

Jogerősen öt és fél évre ítélte a Fővárosi Törvényszék hétfőn azt a nőt, aki három éve Zuglóban kokain befolyása alatt halálra gázolt egy 85 éves férfit.



A törvényszék sajtóosztálya közleményben tudatta, a vádlott a 2016 novemberében történt baleset után lassítás, megállás, segítségnyújtás nélkül hajtott tovább.



A tényállás tartalmazza azt is, hogy a vádlott 2016 áprilisában is kokain befolyása alatt vezette személygépkocsiját a IV. kerületben, a kábítószer hatására vezetés közben rosszul lett, autójával kiállt a forgalomból és a vezetőülésben elaludt.



A törvényszék bódult állapotban elkövetett járművezetés és segítségnyújtás elmulasztása miatt öt és fél év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat és e mellett véglegesen eltiltotta a járművezetéstől.



A törvényszék elrendelte azt is, hogy a vádlott a büntetés-végrehajtási intézetbe való bevonulásáig lakóhelyét külön engedély nélkül nem hagyhatja el. E rendelkezés ellen a védő fellebbezett.



Sajtóhírek szerint a zuglói halálos gázolás után az autót vezető nő egy közeli szépségszalonba ment. Összetört Audiját a kozmetika előtt találták meg a rendőrök. A nő ellen azóta újabb büntetőeljárás indult, mert újra bedrogozva vezetett.