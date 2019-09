Közlekedés

A bírságok sem tartják vissza a horrorkaravánok sofőrjeit

Átlagosan havonta valamivel több mint száz horrorkaravánt, vagyis szabálytalan járműszerelvényt fogtak el idén az utakon - írja a Magyar Nemzet az Országos Rendőr-főkapitányságra (ORFK) hivatkozva. A szám a büntetések ellenére sem csökken, mert a használtautók továbbértékesítéséből még így is hasznot húz a kereskedő.



Az autókereskedők megrendelésére Nyugat-Európából útra kelő szerelvények valójában kisteherautók, mert ezekre a legolcsóbb az autópályadíj, és arra törekszenek, hogy egyetlen jármű-utánfutó párossal a lehető legtöbb járművet szállítsák el a megrendelőhöz. A roncsautóbizniszt a nyugati, főként német piacon keletkező, ott már használhatatlan kocsik kelet-európai kereslete hajtja.



Az ORFK arról tájékoztatta a lapot, hogy közlekedésrendészeti ellenőrzések során az autópályán, autóúton a vontatásra, illetve az M1, N1 kategóriájú járművek megterhelésével kapcsolatos szabályok megsértése miatt tavaly 1004, míg az idei év első nyolc hónapjában 889 járművezetőt büntettek meg.



A szerelvények üzemeltetői jellemzően 3,5 tonna összsúlynál könnyebb járműveket használnak, ezekre a legmagasabb kiszabható helyszíni bírság összege most 150 ezer forint. A kamionok esetében a bírság félmillió forint is lehet.