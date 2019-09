Közlekedés

Mobilitási hét - Változik a tömegközlekedés rendje Budapesten

Az Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódva a hétvégén rendezik meg Budapesten az autómentes napot, péntektől hétfő hajnalig lezárják az Andrássy út egy szakaszát, emiatt változik a tömegközlekedés menetrendje. 2019.09.19 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendezvény miatt az Andrássy út a Bajcsy-Zsilinszky út és a Bajza utca közötti szakaszon lesz lezárva a forgalom elől péntek délutántól hétfő hajnalig, az autóforgalom elől lezárt útszakaszon csak az Oktogonon keresztül lehet majd gépkocsival áthaladni. Szombaton délelőtt a Dózsa György utat is lezárják a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.



A lezárások miatt péntektől hétfő hajnalig a 105-ös és a 979-es busz az eredetitől eltérő útvonalon szállítja az utasokat, vasárnap délelőtt ugyanilyen változásra kell számítani a 20E, a 30-as, 30A és 230-as busz, valamint a 75-ös troli esetében is - közölte a BKK.



A rendezvénnyel párhuzamosan Rákosmentén is megtartják az autómentes napot, amely miatt szombaton lezárják a forgalom elől a Ferihegyi utat a Pesti út és a Gyökér utca között. A 46-os, a 98-as és a 980-as busz terelve közlekedik.