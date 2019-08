Hőség

Több mint 40 fokot mértek a 4-6-os villamospótlón

hirdetés

Péntek délután egyik busz klímája sem működött a Széll Kálmán térről induló 4-6-os villamospótló járaton – derült ki a Közlekedő Tömeg Egyesület által végzett felmérésből. Minden járművön elviselhetetlen, 30 fok feletti hőség uralkodott, de volt olyan villamospótló is, melyen több mint 40 fokban izzadtak az utasok. Többek között az 1 éves, magyar gyártmányú Modulo autóbuszon sem működött a légkondicionáló berendezés. Mindez a 4-6-os pótlóbuszokon utazó napi több tízezer ember egészségét veszélyezteti, de más autóbuszjáratokon is hasonló állapotok uralkodnak.



A Facebook-oldal követői a Tudatos Közlekedő chatbot segítségével naponta átlagosan 30 hibabejelentést küldenek az egyes járművek klímaberendezéseivel kapcsolatban a BKV-nak, így a 4-6-os villamospótlón tegnap mért buszokat korábban már többször is bejelentették számukra, áll a posztban. A BKV válaszai szerint ugyanakkkor a legtöbb villamospótló autóbusz klímája hibátlanul működik; többek között a 36 és a 40 fokos belterű buszra is azt íták, megfelelően működik.