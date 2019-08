Közlekedés

MÁV: augusztus 15-ig váltható kedvezményesen Interrail bérlet

Augusztus 15-ig még 10 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg az Interrail vasúti bérlet globál és az egyországos típusa. 2019.08.10 22:30 MTI

Az egyországos bérlettel szemben - amelyik egy konkrét országra érvényes - a globál elnevezésű bérlettel 31 tagállamban lehet korlátlanul utazni vasúton, néhol még egyes magánvasutak járatain is - ismerteti közleményében a MÁV.



Az Interrailt akár az egész család igénybe veheti európai utazásához. A felnőtt bérletet váltó utas kíséretében egy vagy két, mindkét szülő kíséretében összesen négy 12 év alatti gyerek utazhat ingyen. A felnőtt bérlet árához képest a 28 év alatti fiatalok és a 60 év feletti idősek jelentős kedvezménnyel utazhatnak.



Idei újdonság, hogy már nem csak egy, de két, illetve három hónapos érvénytartammal is váltható globálbérlet.



Az Interrail bérleteket elfogadó országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Macedónia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. Az Interrail bérlet megváltása további kedvezményeket is biztosít az utasoknak, például ingyenes vagy kedvezményes utazást egyes autóbuszvonalakon, hajójáratokon, kedvezményes szállásfoglalási lehetőséget egyes szállodákban, ingyenes vagy kedvezményes belépőt az állami vasúti múzeumokba, kedvezményes múzeumi és egyéb belépőket, kedvezményes városnéző programokat - írja közleményében a MÁV.