Közlekedés

Július végéig még zárva a letenyei közúti határátkelő

Előreláthatóan július 31-ig még zárva lesz a Letenye-Gorican közúti határátkelőhely a Mura-híd felújítása miatt, a rendőrség ezért kerülőutat vagy hétköznapi utazási időpontot javasol az Adriai-tengerre igyekvőknek. 2019.06.20 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy Zoltán, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság idegenrendészeti osztályának vezetője az MTI érdeklődésére közölte: a korábbi évek tapasztalatai alapján az idei nyári szezonban is jelentős forgalom várható a letenyei autópálya-átkelőn a Horvátországba utazók vagy onnan hazatérők miatt. Miután a letenyei közúti határátkelő a Mura-híd felújítása miatt július 31-ig még zárva van, nemcsak a személyautók és az autóbuszok veszik igénybe az autópályát, hanem oda terelik a kamionforgalmat is.



A rendőrség arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy a legnagyobb torlódásra a hétvégi turnusváltások idején, vagyis péntektől vasárnapig lehet számítani. Az átlépést gyorsíthatja, ha az utasok már időben előkészítik úti okmányaikat, és arra is figyelniük kell, hogy az elveszett igazolványok bejelentésére szolgáló okmányirodai igazolás nem alkalmas a határátlépésre.



Aki szeretné elkerülni Horvátország felé a hosszabb várakozást a határon, érdemes hétköznapi utazási időpontot választania, vagy - leginkább az Isztriai-félszigetre utazóknak - az M70-es autópályán Szlovénia felé kerülőt tennie.



A határforgalomban aktuális várakozási időkről a police.hu weblapon vagy a rendőrség Rutin elnevezésű mobilapplikációján keresztül is információkat kaphatnak az utazók - jelezte Nagy Zoltán.