Erőszak

Hollandiában betiltották a Hells Angels motoros bandát

A védelem azt hangoztatta, hogy a klubot nem lehet teljes egészében betiltani, ugyanis a tizenhat hollandiai szervezetnek nincsen központi vezetése, de a bíróság elvetette ezt az érvelést.

Azonnali hatállyal betiltotta a Hells Angels motoros klub hollandiai működését szerdán egy utrechti törvényszék arra hivatkozva, hogy az intézkedés szükséges a közrend védelme érdekében.



Az ügyben eljáró bíróság rámutatott, hogy a banda több tagját is elítélték korábban erőszakos, illetve kábítószerrel és fegyverekkel kapcsolatos bűncselekmények, köztük gyilkosságok, lövöldözések miatt.



"Az erőszak gyakran olyan fokú és akkora társadalmi nyugtalanságot okoz, hogy már a közrend megsértésének minősül" - mondták ki az ítéletben.



"Ez azt jelenti, hogy mától nem lehet senki klubtag Hollandiában" - írták.



A védelem azt hangoztatta, hogy a klubot nem lehet teljes egészében betiltani, ugyanis a tizenhat hollandiai szervezetnek nincsen központi vezetése, de a bíróság elvetette ezt az érvelést.



Az ügyészség szóvivője elmondta, ez az első alkalom, hogy egy országban betiltják a szerinte "az erőszak kultúráját" képviselő Hells Angels működését.



Nem most került először hasonló ügy bíróság elé Hollandiában. Korábban már megpróbálták törvényen kívül helyezni a Hells Angels helyi szervezeteit, azonban ezt a legfelsőbb bíróság végül 2009-ben elutasította.



Az országban több motoros klubot is bűnszövetkezetnek minősített és betiltott már a bíróság, legutóbb a Bandidost és a Satudarah-t.



A világ több mint ötven országában jelen lévő és sok ezer tagot számláló Hells Angels gyökerei a negyvenes évek végi Egyesült Államokba nyúlnak vissza, szélesebb ismertségre csak a hatvanas években tett szert. A közvélekedés szerint bűnszervezet, a klub azonban állítja, hogy legfeljebb egyes tagjai tekinthetőek bűnözőknek, maga a szervezet a törvényeket betartva működik.