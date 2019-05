Tragédia

Meghalt a férfi az intenzíven, aki a halálból jött vissza a szentendrei autóbaleset után

Az öt percen belül kiérkező első mentőegység az egyik sérültet a roncsba szorulva, élettelenül találta. Végül mindenki meglepetésére mégis sikeresen újraélesztették. A csoda három napig tartott. 2019.05.01 08:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csodával határos módon sikerült újraéleszteni szombaton a szentendrei baleset legsúlyosabb sérültjét. Bár az öt percen belül kiérkező első mentőegység a roncsba szorulva, élettelenül találta, és hozzá sem tudott férni, a mentők előbb a három másik sérült ellátását kezdték meg. Miután a tűzoltók szétbontották a roncsot, az időközben megérkező mentőhelikopter személyzetének végül sikerült újraéleszteni és kórházba szállítani a férfit.

Azóta kiderült: a szentendrei Sz. Andrást érte baleset, akit sokan ismernek a városban, ő vezeti ugyanis a település állatmenhelyét. A Skodát a fia vezette, az első hírek szerint ez az autó volt a vétlen a balesetben. Sokan úgy vélték, hogy a sok megmentett kis állat lelke is segíthetett abban, hogy életben maradt. Sajnos, csak pár napig. Hiába küzdött az életéért és nem adta könnyen meg magát, végül április 30-án elhunyt. "Édesanyja, ott az intenzíven kérlelte őt, ne menj el kisfiam, maradj még nekem!" - írta a Facebookon egy hozzátartozó. "András arcán, eszméletlenségében, legördült egy könnycsepp. Majd még egy. Talán nem akart most sem hazudni, nem akarta, hogy a számára oly' kedvesek higgyenek a reménytelenben. Ő már talán akkor tudta, ez most már megváltoztathatatlan."

