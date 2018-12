Közlekedés

Félreértés volt, hogy jövőre már nem kell elsősegélyvizsga a jogosítványhoz

hirdetés

A tegnapi nap folyamán kezdett terjedni a hír, mely szerint 2019-től már nem szükséges elsősegélyvizsgát tenni a jogosítvány megszerzéséhez.



A vizsgáztatást végző Magyar Vöröskereszt szóvivője, Csali Annamária az Indexnek elmondta, őket is meglepetésként érte tegnap a hír, ezért felkeresték az illetékes kormányszervet az ügyben.



A Nemzeti Közlekedési Hatóságtól azt a tajékoztatást kapták, hogy az információ a rendelet félremagyarázásán alapszik. Még a mai nap folyamán kiadnak egy közleményt is, melyben részletesen tisztázzák, miről van szó pontosan.



A lényeg minden bizonnyal az, hogy a vizsgázás és a jogosítvány igénylése külön van szabályozva, és most csak a forgalmi vizsgára vonatkozó részen változtattak - írja a lap.



Amint érkezik a közlemény, frissítünk.