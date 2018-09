Közlekedés

Újfajta traffipax jöhet a magyar utakon

hirdetés

Az átlagsebesség-mérés rendszerének bevezetésén jelenleg is dolgoznak - mondta el az Inforádiónak a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes. Halmosi Zsolt emlékeztetett arra, hogy csaknem minden közúti baleset valamilyen felelőtlenség következménye.



Mint mondta, a VÉDA-rendszert felkészítették, hogy a fix telepítésű eszközök, illetve a fix és mobil berendezések között átlagsebességet mérjen.



"A kollégáim most dolgoznak annak a rendszernek a kialakításán, amely majd lehetőséget biztosít arra, hogy – ha a jogszabályi feltételek meglesznek -, alkalmazható lehessen ez a módszer" - jelentette be Halmosi.



Szerinte így kiküszöbölhető a rendszer azon gyengesége, hogy az autósok kizárólag a a traffipax környékén tartják be a sebességkorlátot.



Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő szerint úgy ellenőrzik a jármű sebessségét, hogy azt a mérés kezdetétől a mérés végéig megtett út és idő arányából számolják ki. Egyes kutatási eredmények alapján a szakember úgy vélte, a módszer javíthat a közlekedésbiztonságon, de a telepítésnek vannak korlátai.



A két mérőpont között a rendszernek zártnak kell lennie, nem lehet parkoló, kereszteződés benne. Külföldön is főként hidakon és alagutakban használják.