Közlekedés

Az M7-es és az M3-as autópályán is forgalomkorlátozások lesznek

Útmunkálatok miatt az M7-es és az M3-as autópályán is forgalomkorlátozásra kell készülni, az M7-esen már péntek délután lehet emiatt torlódás. 2017.04.07 10:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az M7-es Nagykanizsa felé vezető oldalán Polgárdi térségében a 82-es kilométerszelvénynél tengelysúlymérőállomás-építési munkákat végeznek a szakemberek, emiatt a külső forgalmi sávot és a leállósávot lezárták, a forgalom csak a belső sávban haladhat. A korlátozások hétvégén is érvényben maradnak, ezért a péntek délutáni és a szombat délelőtti órákban a térségben a Balaton felé közlekedőknek torlódásra kell számítaniuk.



Kerülőútként Polgárdi és Balatonvilágos között a 7. számú főutat javasolják. Az M7-es autópályán a munkák várhatóan április 12-ig tartanak, a húsvéti ünnepek alatt nem lesz forgalomkorlátozás.



Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Hatvan térségében (a 48-50 kilométereknél) kezdtek nagy felületű burkolatjavítási munkákba. Emiatt jövő hétfőtől szerdáig 7 és 18 óra között a belső sávot lezárják, továbbá 60 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnek be.



Szintén az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyöshalász térségében a 78 kilométer után tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató rendszer építését végzik. Ezért hétfő 7 órától szerda 18 óráig az M3-as autópálya forgalma egy sávra szűkül, itt is legfeljebb óránkénti 60 kilométeres sebességgel lehet majd haladni.



A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról a nap 24 órájában tájékozódni lehet a Magyar Közút Útinform osztályánál, illetve a www.utinform.hu weboldalon.