Adóügy

NAV: előtérbe kerültek a digitális kommunikációs csatornák

A hivatal munkatársai az első hét hónapban csaknem négymillió adózóval léptek kapcsolatba az ügyfélkapun keresztül, és egymilliónál is több ügyfélnek segítettek telefonon vagy e-mailben. 2020.09.08 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idén hétszázezerrel többen intézték adóügyeiket az ügyfélkapun, és nagyjából ugyanennyivel csökkent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal(NAV) ügyfélszolgálatain személyesen megjelenő ügyfelek száma - közölte a hatóság kedden az MTI-vel.



Kiemelték, a koronavírus-járvány miatt előtérbe kerültek a biztonságosabb, digitális kommunikációs csatornák.



A tájékoztatás szerint a NAV ügyfélszolgálati statisztikái azt mutatják, hogy az adózók egyre nagyobb számban kezdték el használni a NAV elektronikus megoldásait. A hivatal munkatársai az első hét hónapban csaknem négymillió adózóval léptek kapcsolatba az ügyfélkapun keresztül, és egymilliónál is több ügyfélnek segítettek telefonon vagy e-mailben.



Júliusig az ügyfélszolgálatokat, kirendeltségeket és NAV-ablakokat személyesen felkeresők száma 1,6 millióról 950 ezerre csökkent. Ezzel párhuzamosan 700 ezerrel többen intézték adóügyeiket az ügyfélkapun keresztül, mint az előző évben. Több mint 863 ezerszer csörrent meg a 1819-es telefonszámon ingyenesen hívható NAV Infóvonal, ahol adó- és vámügyeket érintő kérdéseikre választ, egyes informatikai problémáikra pedig megoldást kaphattak az érdeklődők. E-mailben a tavalyihoz képest kétszer annyian, azaz több mint 50 ezren kértek segítséget adózási ügyekben - írják a közleményben.



A NAV-nál már jó ideje szinte minden elektronikusan is intézhető, ehhez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és KÜNY tárhelyre van szükségük. Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás amellett, hogy biztonságos, jelentősen gyorsítja is a kommunikációt az ügyfél és a hivatalok között - közölték.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyfélkapu mellett szintén kényelmes, gyors ügyintézési lehetőség az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer (06-80/20-21-22) használata. A telefonos ügyintézéshez mindössze egy előzetesen igényelt ügyfél-azonosítószám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. További előnye, hogy így a NAV munkatársa közvetlenül segíthet az ügyfeleknek személyes találkozás nélkül is.