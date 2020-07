Adóügy

Izer Norbert: mostantól minden vállalkozás számlájára rálát az adóhivatal

Az online számlázás nemcsak az áfabevallások jövőbeni adóhivatali elkészítésének képezheti az alapját, hanem segíthet a feketegazdaság szereplői, az adóelkerülők elleni további küzdelemben is - tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.



A szerdán hatályba lépő változás, amely kiterjeszti az Online Számla elnevezésű valós idejű adatszolgáltatási rendszer kereteit, óriási jelentőségű. Az adóelkerülés lehetősége ezzel a kisebb üzleteknél is a minimálisra csökkenhet - mondta Izer Norbert.



Szakmai becslések szerint az online számlaadat-szolgáltatás bevezetése egy év alatt 200-250 milliárd forint pluszbevételt hozott, a rendszer kiterjesztése is több tízmilliárd forinttal növelheti az államkassza bevételét - fogalmazott az államtitkár. Eddig havonta átlagosan 2,1 millió számláról érkezett adat az adóhivatalhoz, az így bejövő számlákban havonta 1200 milliárd forint összegű áfa szerepelt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzői rendelkezésére álló adatok megsokszorozódnak a július 1-jei kiterjesztéssel, hiszen a beérkezett számlák száma többszörösére nőhet - közölte Izer Norbert.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy a NAV szeptember 30-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a július 1-jétől újonnan kötelezettek, még mielőtt az első számlájukat ki kellene állítaniuk, regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerében. Most a regisztráció a lényeg - húzta alá az államtitkár.



Hozzátette, hogy a szankciómentesség ellenére az adóhivatali statisztikák rendkívüli és elismerésre méltó adózói tudatosságról tanúskodnak. Mintegy 30 százalékkal nőtt az Online Számla rendszerben regisztráltak száma, így június 29-ig már több mint 711 ezren regisztráltak.



Az online számlaadat-szolgáltatás hármas célrendszere nemzetközi szinten is példaértékű. Egyrészt segít az áfacsalások visszaszorításában, másrészt a vállalkozásokat a digitális megoldások bevezetésére ösztönzi, harmadrészt pedig miután az adóhivatal gyakorlatilag minden számláról online úton adathoz jut majd, lehetővé válik, hogy a hatóság áfabevallási tervezetet készíthessen a hazai vállalkozásoknak - fejtette ki Izer Norbert.



Az online számlázás rendszerében tegnapig a vállalkozások csak azon számlák adatait küldték el elektronikus úton az adóhivatalhoz, amelyeket cégek részére állítottak ki, és amelyek áfatartalma elérte a százezer forintot. Mától az összeghatár megszűnik, így az adóhatóság elvben a vállalkozások egymás közötti ügyleteiről kiállított minden számla adatát látja - idézte fel az államtitkár.