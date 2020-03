Adóügyek

Koronavírus - NAV: július 1-ig nem kötelező az online számlarendszer átállítása

A járványhelyzet miatt az online számlaadat-szolgáltatásban, április 1-jétől július 1-jéig nem kötelező átállni a 2.0 verziójú XSD alkalmazására, így a korábbi verzióban küldött adatokat is fogadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte az adóhivatal szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint mindez azt jelenti, hogy a NAV április 1-jétől nem szünteti meg az online számlarendszer 1.1 XSD verziójának támogatását, és nem teszi kötelezővé a rendszer frissítését. Ezzel biztosítható, hogy a kötelező adatszolgáltatás folytonossága minden adózó részéről teljesíthető legyen.



Kiemelték, a 2.0 XSD már február 27-étől használható éles környezetben, párhuzamosan az 1.1 verzióval, ezért az átálláshoz a feltételek az online számlarendszer oldalán adottak. Éppen ezért a NAV azt kéri az adózóktól, hogy lehetőség szerint folytassák az átállás előkészületeit, és ahol ez megoldható ott történjen is meg.



A NAV döntését azzal indokolta, hogy a járvány terjedésének lassítására radikálisan csökkenteni kell a személyes érintkezések számát. A számlázóprogramok frissítése azonban sok vállalkozásnál nem oldható meg távolról, ahhoz a fejlesztőnek fel kellene keresnie megrendelőjét. Problémát jelenthet az új verzió telepítése akkor is, ha abban külföldi fejlesztőnek kellene közreműködnie, illetve akkor, ha a magyarországi társaság informatikai rendszere külföldön működik, és a telepítés személyes jelenlét nélkül szintén nem kivitelezhető - olvasható az adóhivatal közleményében.