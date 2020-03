Koronavírus-járvány

Koronavírus - Orbán: további kisvállalkozók kapnak adómentességet

A kilakoltatásokat és a lefoglalásokat, valamint az adóvégrehajtásokat felfüggesztik, a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta után befizetni. 2020.03.23 14:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A taxisok után további 81 480 kisvállalkozónak ad június 30-áig mentességet a kormány a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) átalányadó-fizetési kötelezettsége alól a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján, amelyen közölte: újabb lépésekkel egészítették ki a járvány miatt hozott első gazdaságvédelmi akciótervet. Azt is mondta, a kormány négy vonalon szervezte meg a védekezést, katonai, rendőri, egészségügyi és gazdasági védekezés zajlik.



A kormányfő a kata mentességi körébe eső területek között említette a fodrászatot, a szépségápolást, a festést, az üvegezést, a villanyszerelést, az egyéb humán-egészségügyi ellátást, az előadó-művészetet, a víz-, gáz-, fűtésszerelést, az épületasztalosságot, a járóbeteg-ellátást, a padló- és falburkolást, a testedzési szolgáltatást és egyéb sporttevékenységet, valamint az idősek és a fogyatékossággal élők ellátását. A pontos felsorolást egy hétfő esti rendelet tartalmazza majd.



Azt is közölte Orbán Viktor, hogy a március 1. előtt keletkezett katatartozásokra haladékot adnak, azokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyedévben befizetni.



Az intézkedések része az is, hogy a turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan a magyarországi médiaszolgáltatók is mentességet kapnak a kieső reklámbevételek miatt.



Döntés született arról is, hogy a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat, valamint az adóvégrehajtásokat felfüggesztik, a fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejárta után befizetni.

A veszélyhelyzet alatt lejáró gyes-, gyet- és gyed-jogosultságokat meghosszabbítják, az édesanyákat jelenlegi státuszukban tartják a veszélyhelyzet idejére.



Hangsúlyozta, az intézkedések a magyarok munkahelyeinek megvédését célozzák. Aki pedig elveszíti állását, azt abban kell segíteni, hogy mihamarabb újat találjon - mondta, megjegyezve, hogy mindez 2010 után már sikerült, "most is talpra fogunk majd állni".

MTI Fotó: Kovács Tamás

Az egészségügyi adatokat ismertetve arról is beszámolt, hogy orvosi maszkból 1,5 millió darab van, most naponta 25 ezret gyártanak, de ez a héten felfut napi 80 ezerre. Speciális maszkból 129 ezer darab, gumikesztyűből 20 millió pár, védőruhából 170 ezer, lélegeztetőgépből pedig 2560 van. Eszközöket beszerezni Keleten lehet, az ország óriási tételeket kötött le, a szállítmányok folyamatosan érkeznek, több mint tíz repülőgép-szállítmányt várnak - mondta.



A kórházi kapacitások a következőképpen néznek ki - sorolta -: a kórházi ágyak száma 66 906, a 65 év alatti orvosok száma 19 431, a bevethető rezidenseké 4312, az utolsó éves orvostanhallgatóké pedig 900, így 24 643-an láthatnak el orvosi szolgálatot. A 65 évesnél fiatalabb egészségügyi szakdolgozók 105 ezren vannak.



A rendőri védekezésről szólva a kormányfő úgy tájékoztatott, hogy a bevethető egyenruhások - 65 év alatt - 70 275-en vannak, az önkéntesek - például polgárőrök - 46 573-an.



A katonák - akik között a hivatásosok 23 950-en vannak, 9381 a tartalékos és 10 649 az olyan katona, aki öt éven belül szerelt le - emelt szinten vesznek részt a határvédelemben, felkészülnek az együttműködésre a rendőrséggel - ha el kell rendelni utcai járőrözésüket -, és arra is, ha létfontosságú magyarországi vállalatokat kell segíteni.



Összesen 139 684 embert tudnak igénybe venni rendfenntartásra. A karanténellenőrzést is nekik kell elvégezniük, és ha szigorúbb kijárási szabályok lépnek életbe, nekik kell majd betartatniuk - mondta.



Megerősítette továbbá, hogy a hazaigyekvő nem magyar állampolgárok humanitárius folyosón keresztül haladhatnak át az országon. "Az emberség még ilyen körülmények között is emberség marad, a szomszédjainkat pedig barátainkká akarjuk tenni" - fogalmazott.



Orbán Viktor szavait azzal zárta: az előttünk álló időszak nehéz lesz, mindenkitől személyes erőfeszítéseket kíván majd, de vállalni kell őket, mert "emberéleteket menthetünk most meg".



"Minél többen működünk együtt, annál több életet tudunk megmenteni. Olyan feladat előtt állunk, amit egyedül senki nem tud megoldani. Mindenkinek van felelőssége, (...) a széthúzás és a viták helyett most az összefogás ideje érkezett el" - mondta, hozzátéve, erre kéri majd a parlamenti képviselőket.