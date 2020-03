Adóügyek

Koronavírus: jó példa, miért kellene fejleszteni az állami elektronikus szolgáltatásokat

A koronavírus miatt felértékelődtek azok az állami elektronikus szolgáltatások, amelyek elősegíthetik, hogy ne kelljen elhagyni az otthonunkat, de ne is álljon meg az ügyintézés. Ilyen szolgáltatás az iratok hitelesítésére, elektronikus aláírására szolgáló AVDH is. Az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) az EU előírásai alapján, 2016 óta létezik, azóta nem terjedt el széles körben, mert elavult és a funkcióját nem jól tölti be.



Ezért az MKOE (Magyar Könyvelők Országos Egyesülete) 10 pontos javaslattal fordul a Belügyminisztériumhoz, mint a fejlesztő NISZ Zrt.-t felügyelő állami szervhez.



A javaslatcsomagban az ASICE állomány, a meghatalmazo.pdf hiányossága és biztonsági rést teremtő jellege, a hitelesített fájl riasztó átnevezése is szerepel. Az MKOE javaslatot tett a szolgáltatás közösségi oldalakon való népszerűsítésére is.



Az MKOE bízik abban, hogy a néhány óra fejlesztést igénylő feladat a Belügyminisztérium részéről kezdeményezhető és elvégezhető lesz a következő napokban.



Sajnos a koronavírus miatt a személyes kapcsolattartás, a tömegközlekedés, vagy a posták igénybevétele a jól megszokott papíralapú kommunikáció érdekében egyáltalán nem lesz kívánatos a következő hetekben, hónapokban - írta a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete közleményében.