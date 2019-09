NAV

Munkaerő-közvetítők csaltak el 1,6 milliárd forintot

A bűnszervezet irányítóit országos akcióban a NAV kommandósai fogták el, a nyomozók ötven helyszínen tartottak házkutatásokat, tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe.

Egy pécsi központú munkaerő-kölcsönző cégháló nem fizette be a közterheket több száz dolgozó után és a forgalmi adóval is trükközött, ezzel 1,6 milliárd forintos kára keletkezett az állami költségvetésnek - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága szerdán az MTI-t.



A bűnszervezet irányítóit országos akcióban a NAV kommandósai fogták el, a nyomozók ötven helyszínen tartottak házkutatásokat, tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe. A költségvetésnek okozott 1,6 milliárd forintos kár megtérülésére többek között ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és készpénzt, luxusautókat foglaltak le.



A vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó huszonöt cégből álló láncolat Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szegeden, Debrecenben és Kecskeméten vállalt megbízásokat több száz munkavállalóval. A közvetített munkaerő után azonban az adókat és járulékokat, valamint a szolgáltatás áfáját sem fizették be.



A NAV tájékoztatása szerint a "bűnbanda komplett könyvelőirodát tartott fenn a trükkök eltüntetésére" és a munkába beszerveztek egy banki alkalmazottat is, aki az újonnan alapított cégek bankszámláinak nyitásánál tette "gördülékenyebbé" az ügymenetet. Egy budapesti ügyvéd pedig a fiktív cégbejegyzéseket intézte.



A NAV bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás megalapozott gyanújával, és húsz gyanúsított elleni vádemelési javaslattal adja át az ügyet a Baranya Megyei Főügyészségnek.