Adó

NAV: jövőre többen kaphatnak egyházi 1 százalékot

2019.09.04 16:38 MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a jövő évi gyűjtéshez szükséges technikai számot december 31-ig kell kérni a NAV-tól, kötetlen formában. A már bírósági nyilvántartásba vett szervezet új technikai számot kérhet, vagy akár jogelődje technikai számát is visszakaphatja. A technikai számokat a NAV a Magyar Közlönyben és a honlapján, a technikai számmal rendelkező szervezetek listáján is közzéteszi - írja a hivatal.



A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény április 15-én hatályba lépett módosítása szerint a vallási közösségek egyházi jogi személlyé minősítése - a bevett egyház kivételével - az eddigi elismerési eljárás helyett bírósági nyilvántartásba vétellel történik.



A bevett egyház olyan bejegyzett egyház, amellyel az állam közösségi célok érdekében történő együttműködésről átfogó megállapodást kötött. A megállapodást sarkalatos törvényben hirdetik ki. Az szja-mentesség körét kiterjesztették a bevett egyházakon túl a bejegyzett egyházak és a nyilvántartásba vett egyházak szolgáltatásaira is. A vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház első alkalommal a 2020. évi rendelkező nyilatkozatok alapján lesz jogosult az egyszázalékos szja-felajánlásokra.



Az szja egyik 1 százalékát eddig egy civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig valamely bevett egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak lehetett felajánlani. Az egyházak javára tett 1 százalékos szja felajánlást 2018 óta mindaddig automatikusan figyelembe veszi az adóhatóság, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal meg nem jelöl egy másik technikai számos kedvezményezettet, vagy korábbi nyilatkozatát vissza nem vonja. A civil kedvezményezettek és a költségvetési előirányzat javára minden évben rendelkezni kell.