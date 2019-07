Adóügy

Csökkent a szocho, kedvezőbb lett a kata

Július 1-jétől csökkent a szociális hozzájárulási adó (szocho), valamaint a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai is kedvezőbbekké váltak. 2019.07.01 MTI

A szocho, valamint az ekho munkaadókat terhelő része július 1-jétől 17,5 százalékra mérséklődött az eddigi 19,5 százalékról.



Ehhez kapcsolódóan változtak az összevont adóalap megállapításának szabályai is. Ha a magánszemély egy adott jövedelem után kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, jövedelme 85 százalékát kell figyelembe venni az eddigi 84 helyett.



Módosult a kisadózók ellátási alapja is, tekintettel arra, hogy a tételes közterhen belül a szociális hozzájárulási adórész csökken, így az egyéni járulékoknak megfelelő adórész növekszik, ezért az ellátások alapjaként is magasabb összeget vesznek figyelembe a jövőben.



A főállású katás által igénybe vett pénzbeli ellátások (például gyed, táppénz) alapja változatlan adófizetési kötelezettség mellett megemelkedik. Ez azt jelenti, hogy az 50 ezer forintos tételes adó megfizetése esetén 94 400 forintról 98 100 forintra, míg a magasabb mértékű (75 ezer forintos) tételes adó megfizetésekor 158 400 forintról 164 000 forintra emelkedik az ellátási alap.



A reklámadó 7,5 százalékról 0 százalékra csökkent július 1-jétől kezdődően, 2022. december 31-ig ideiglenesen.