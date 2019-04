NAV

1,2 tonnányi gyanús húst találtak egy teherautóban Békés megyében

2019.04.29 15:26 ma.hu

A pénzügyőrök Békés megye egyik félreeső útján ellenőrizték azt a mintegy 3 tonnás, különféle hústermékkel megrakott teherautót, melynek sofőrje az áru eredetét nem tudta igazolni.



A rakomány átvizsgálásakor már első ránézésre látható volt, hogy a szállítás körülményei nem felelnek meg az előírt szabályoknak. A hústermékek nagy részét a raktér padlójára dobálták, melyeken szintén húsokkal megrakott ládák voltak - írja Facebook-oldalán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A vizsgálaton a pénzügyőrök nem találták a szállítmány nyomát az EKÁER-rendszerben, a sofőr pedig semmilyen okmányt, bizonylatot nem tudott bemutatni az áruról, még a szállítmány tulajdonosát sem akarta megnevezni.



Ez azonban nem hátráltatta az ellenőrzést, mert a NAV adatbázisaiból gyorsan kiderült, hogy melyik húsfeldolgozót üzemeltető vállalkozóé a szállítmány, sőt még az is, hogy a sofőr bejelentés nélkül, feketén dolgozott.



A pénzügyőrök az igazolatlan eredetű szállítmányról értesítették a kormányhivatal munkatársait, akik a szállított 1,2 tonna különféle húskészítményből 800 kilogramm azonnali megsemmisítése mellett döntöttek.



A hiányosságok és a be nem jelentett alkalmazott miatt akár egymillió forint pénzbírságra is számíthat a vállalkozó.