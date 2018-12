Kényszerítőeszközök

Több tízmilliót költött pisztolyokra és paprikaspray-re a NAV

hirdetés

Negyvenötmillió forintot költött az adóhatóság szolgálati maroklőfegyverekre és kényszerítőeszközökre, az összegből a szervezet nemrégiben 248 pisztolyt, különféle fegyveralkatrészeket és kétszáz paprikaspray-t szerzett be. Az eszközök a pénzügyőrökhöz és a pénzügyi nyomozókhoz kerülnek - írja a Magyar Idők.



A NAV 248 darab Heckler & Koch P30 V3 jelzésű maroklőfegyvert vett. A hatóság a legalacsonyabb árat megadó cégtől vásárolta meg a pisztolyokat, mégpedig darabonként 180 ezer forintért.



Az összeg fejében minden fegyverhez jár két tár, valamint tisztítóvessző-készlet, tárazást segítő eszköz, szivacsos műanyag tárolódoboz, néhány markolatpanel és magyar nyelvű kezelési útmutató.



Ezek mellett fegyveralkatrészek és kényszerítőeszközök is szerepeltek a NAV beszerzési listáján. Így például pisztolyokhoz való helyretoló rudat és rugót, tárfenéklemezt, kakas-könyökrugót és elsütőbillentyű-tűt is vett a hatóság.



Itt is a legkisebb ajánlat győzött, a NAV összesen 130 ezer forintot fizetett az alkatrészekért. Nagyjából egymilliós ellenértéket határoztak meg a harmadik tételnél. Ez kétszáz darab paprikaspray-ből állt, a szállítónak ugyanakkor olyan tartóról, csipeszről is gondoskodnia kellett, amellyel a spray-t az övükre erősíthetik a NAV-osok.



A NAV több olyan bűncselekménytípus feltárását is feladatul kapta, amelyeknél könnyen megeshet, hogy mindenre elszánt és ennek megfelelően felszerelt személyek, csoportok ellen kell fellépni.