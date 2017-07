Pénzügy

Tizenkét kormányablakban lehet adóügyeket intézni július 1-jétől

Tizenkét kormányablakban lehet adóügyeket intézni július 1-jétől, 2018 végéig összesen kilencvenegy kormányablakban nyílik adóügyi ügyfélszolgálat országszerte - jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára pénteken Pakson.



Tállai András a paksi kormányablak épületében tartott sajtótájékoztatón elmondta: 2017 második félévében újabb 15 helyszínen nyílik meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálata, amely 2018-ban további 64 kormányablakban lesz elérhető.



Az új helyszíneken az adóhatóság teljes körű ügyintézési lehetőséget biztosít - hangsúlyozta. Hozzátette: a NAV-ügyfélszolgálat kormányablakokba történő integrálása a jó állam programjába illeszkedik, amely a bürokrácia csökkentését tűzte ki célul, ezentúl az állampolgároknak kevesebb időt, pénzt, energiát kell fordítaniuk az adóügyek intézésére.



Tállai András beszélt arról is, hogy az adóhatóság példát mutatott a bürokráciacsökkentésben: 3,8 millió embernek készítette el az adóbevallását, és csaknem másfél millió embernek semmit nem kellett tennie adóbevallásával, mégis teljesítette kötelezettségét.



Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a kormány célja az ügyintézési kultúra megújítása volt; ma már 270 helyen működik kormányablak, ahol 1600 ügytípust lehet intézni. Ezekhez társul most 89 adóügytípus, a többi között adóazonosító jellel, adókártyával, igazolásokkal, a családi otthonteremtési kezdeménnyel (csok) és a családi adókedvezménnyel kapcsolatos ügyek intézése - tette hozzá.



Tájékoztatása szerint az új NAV-ügyfélszolgálatok július 1-jével Komlón, Mohácson, Siklóson, Szigetváron, Csornán, Hajdúszoboszlón, Lentiben, Zalaszentgróton, Nyírbátorban, Tiszavasváriban és Pakson kezdik meg működésüket, Várpalotán már korábban elindult a szolgáltatás.



Közölte: a NAV eddigi ügyfélszolgálatai továbbra is megmaradnak. A kormányablakok NAV-ügyfélszolgálataira 4,5 milliárd forintot fordítanak, amelynek jelentős része az adótitkok biztonságát szolgáló rendszer kiépítését szolgálja.



Az államtitkár megjegyezte: az eddigi visszajelzések szerint az emberek szívesen fordulnak a kormányablakokhoz, amelyeket 2016-ban országszerte 12,5 millióan kerestek fel, az ügyek több mint felét ezeken keresztül indították el.