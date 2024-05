Állatvédelem

Vörös macska terrorizálja a kutyákat a gödöllői NAV-nál, összefogtak a cica ellen

Egy gödöllői lakos posztolta a város Facebook-csoportjába április 27-én a problémát, ami a kommentelők szerint sokakat érint, bár többségben voltak a viccelődő hozzászólások.



"Sokat gondolkoztam,hogy kiírjam vagy ne. De kiírom. A NAVnál lévő vörös macska konkrétan követi és támadja a kutyákat! Minket is betámadott és a szerencsén múlt,hogy nem lett kicsomagolva a cicus. Máskor, más kutyánál nem biztos, hogy szerencséje lesz. Az, hogy a kutya képébe fúj, örjöng, kapdos, követ minket 10 méter után is, még talán egy macskakompatibilis kutyánál is szakadhat a cérna. Szóval akié a macska legyen szíves bent tartani és nem kiengedni, mert előbb utóbb nem lesz jó vége!!!" - írta a felháborodott hölgy, aki nem tudta megvédeni kutyáit a vérmacskától.

Az eset nem egyedi: "Több kutyástól hallottam,hogy betámadta őket a macska, szóval nem csak velünk történt meg. Szomorú vagy dühítő az, hogy bár már a másik oldalon sétálunk a támadást követő nap át akart szaladni hozzánk a túl oldalra, újból támadni! Szerencsére jött egy autó, így ott maradt. Szerintem ez nagyon nem vall normális viselkedésre" - folytatta a cica által megfélemlített hölgy, akinek kistestű és nagytestű kutyája is van, ami jól mutatja, hogy a macska nem válogat.



Kártértítést követelt, ha esetleg vér folyna: "Kutyámnál tanultuk a macskára a közömbősítést. Sok munkám volt benne, hogy 5 méterrel odébb lévő macska mellett eltudtunk haladni. Köszönjük szépen, ez azóta már nem megy. Ha a kutyáimnak mégis sérülést fog okozni, biztos, hogy valami módon megkeresem és benyújtom az állatorvosi számlát a gazdának. Kutyásoknak azt ajánlom, a NAV környékét inkább kerüljék!" - posztolta a nő.

Hamarosan meglett a vérszomjas vörös ördög gazdája, aki szintén a város Facebook-csoportjába írt:



Kedves Gödöllő!

"A NAV-nál ülő, nyávogó, cica az én macskám. A neve Pezsi. Igen felelőtlen macskatartó vagyok és nem tudom megakadályozni, hogy ne hagyja el a kertet. Kóbor macska volt úgy fogadtam be anno a céghez ahol dolgoztam. Hazahoztam mert eljöttem onnan. Próbáltam bent is tartani nem ment, ő egyértelműen kinti cica. Tisztában vagyok vele hogy kutyákat támad, amit nagyon sajnálok, és rajta vagyok a költöztetésen, el fog menni hogy ne okozzon több gondot. Addig szeretném kérni a türelmet, max egy hét és nem lesz ott. Illetve szeretném azt is kérni hogy ne legyen megosztva minden nap valahol, keresve a felelőtlen gazdát. Itt vagyok! Ott lakunk 5 méterre azért van ott. Köszönöm a türelmet!"