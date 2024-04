Sport

Ultrabalaton - Rekordok várhatók a 211 km-es versenyen

A 211 kilométeres távnak közel 300-an vágnak neki egyéniben, de a távot lehet teljesíteni duóban, trióban és többféle összetételű váltóban is, 2500 csapat indul. 2024.04.29 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint huszonötezren vesznek részt Magyarország legnépesebb tömegsport rendezvényén, a 18. alkalommal sorra kerülő NN Ultrabalatonon, amelyet csütörtöktől vasárnapig rendeznek meg balatonfüredi versenyközponttal.



A 211 kilométeres távnak közel 300-an vágnak neki egyéniben, de a távot lehet teljesíteni duóban, trióban és többféle összetételű váltóban is, 2500 csapat indul. Huszonhat országból érkeznek versenyzők, többek között Albániából, Kanadából, az Egyesült Államokból, Törökországból és Dél-Koreából - tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.



Az Ultrabalaton egyik emblematikus alakja Takács Krisztián: az ultrafutó tavaly előbb letekert a Balatonra Budapestről, majd körbefutotta a magyar tengert, aztán újra nyeregbe pattant, és visszakerékpározott a fővárosba. Idén emeli a tétet: a tervei szerint, miután teljesíti a több mint 200 kilométeres távot, alvás nélkül újra nekivág a körnek, azaz egymás után kétszer akarja lefutni Magyarország egyik legpatinásabb ultraversenyét.



A részvételi rekordon túl a szervezőknek továbbra is fontos a környezetbarát lebonyolítás. A váltópontokon nem használnak műanyag poharakat a frissítéshez, valamint szelektíven gyűjtik a szemetet. A szemléletnek köszönhetően évről-évre sikerül jelentősen csökkenteni a szemét mennyiségét. A 21. századi szemlélethez hozzátartozik egy, a lehető legtöbb részletre kiterjedő applikáció, amely a futókat segíti majd. Az esemény kapcsolódott a Sportoló Nemzet Programhoz, és a balatonfüredi versenyközpontban megrendezik a térség legnagyobb sportszakmai expóját.



A BioTechUSA-cégcsoport és az NN Ultrabalaton közös jótékony kampánya keretében idén hatodik alkalommal biztosítanak lehetőséget a futók számára, hogy időmérő chipjeik letéti díját karitatív célra ajánlhassák fel, melyet a vállalat két különböző forrásból is kiegészít. Ezúttal is egészségügyi célokat, intézményeket, civil szervezeteket és alapítványokat lehetett javasolni az NN Ultrabalaton közösségi média oldalán.