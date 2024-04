Sport

Már idén milliárdos üzletté nőheti ki magát a női élsport

A TMT Predictions 2024 kutatása szerint a piac teljes bevétele elérheti az 1,28 milliárd dollárt, amely így 300 százalékkal haladja meg a 2021-es prognózis értékét. A Deloitte szakértői szerint a sportszponzorációs kiadások a jövőben tovább tolódnak a női sportok irányába.



A szurkolók, a műsorszolgáltatók és a kereskedelmi partnerek érdeklődése a női élsport bevételeinek gyors növekedéséhez vezet. A Deloitte előrejelzése szerint 2024-ben a női élsportba irányuló teljes összeg 55 százalékát, mintegy 696 millió dollárt a kereskedelmi bevételek teszik ki, ezt követik 27 százalékos részarányú, összesen 340 millió dollárt kitevő televíziós és a 240 millió dolláros meccsnapi bevételek, amelyek a teljes összeg 18 százalékát jelentik.



A korábbihoz mért meredek emelkedés elsősorban a kereskedelmi bevételek erőteljes növekedésének köszönhető. Az előrejelzések szerint a legnagyobb földrajzi piacok Észak-Amerika (670 millió dollár, 52 százalék) és Európa (181 millió, 14), míg a két legértékesebb sportág a labdarúgás (555 millió, 43) és a kosárlabda (354 millió, 28) lesz.



"Az egymilliárd dolláros bevételi határ átlépése várhatóan jelentős lesz, különösen az elmúlt években élsport terén tapasztalható gazdasági nehézségekre való tekintettel. Arra számítunk, hogy a csapatok és ligák értéke tovább növekszik, illetve több klub értéke is várhatóan meghaladja a 100 millió dollárt 2024-ben, mindez jól jelzi a női élsportban rejlő potenciált és az azt hajtó lendületet. A befektetők számára csábító lehet a lehetőség, hogy más élsportokhoz képest szerényebb összegért be tudnak szállni egy ilyen növekvő ágazatba" - mondta Fazekas István, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának tanácsadója.



A női élsportra pozitív fényt vetett a 2023-as, több mint 570 millió dollár bevételt hozó női labdarúgó-világbajnokság sokrétű sikere.



A szponzoráció értéke a női élsportban 2024-ben valószínűleg gyorsan emelkedhet. Egy tanulmány szerint egy vállalati szponzor által a női sportban elköltött minden egyes dollár több mint hét dollár ügyfélértéket generál az adott szervezet számára. Az amerikai női professzionális golfszövetség egyes szponzorai akár 400 százalékos médiaérték-megtérülésről számoltak be befektetésük kapcsán.