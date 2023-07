Labdarúgás

Orbán Viktor: a Puskás Akadémia dolga olyan futballistákat nevelni, akikkel vissza lehet kapaszkodni a világ élvonalába

A Puskás Akadémia dolga, hogy olyan futballistákat neveljen a magyar labdarúgásnak, akikkel vissza lehet kapaszkodni a világ élvonalába - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, az akadémia alapítója a puskasakademia.hu honlapnak adott, a kormányfő Youtube-csatornáján közzétett interjújában.



Orbán Viktor kiemelte: a Puskás Akadémiának minden bajnoki idény előtt a saját céljait kell szem előtt tartania és a legfontosabb az első csapattal szemben az, hogy ne essenek ki az NB1-ből. Eközben azt is szeretnék elérni, hogy a csapatban minél több saját nevelésű játékos szerepeljen, a két cél kombinálásával viszont nagyon nehéz bennmaradni az első osztályban.



A magyar bajnokság a tizenkét csapat miatt olyan, hogy a kiesés és az ötödik meg a harmadik hely között időnként 3-6-9 pont van csak, ami két-három meccs. Nagyon könnyű "kizúgni" az NB1-ből, miközben az ember azt gondolta, hogy az éremért küzd - fogalmazott Orbán Viktor.



Ilyen körülmények közt beépíteni fiatalokat nagy bátorságot és merészséget igényel az edzőtől, ezért is ül hosszú ideje Hornyák Zsolt a kispadon, mert ő kombinálja legjobban ezt a két célt - mondta.



Hangsúlyozta, hogy az akadémia jelmondata továbbra is érvényes, embereket nevelünk, rendes embereket, akik egyébként jó futballisták.



A miniszterelnök arról is beszélt: a magyar futball egyik legnagyobb szakmai kihívása a 12-13 éves korig tartó képzés, mert a futball-szakirodalom szerint 12 éves korig számos olyan képesség kifejlődik, ami később már nem tud. Ezzel és a válogatottakkal kell foglalkoznia leginkább a szövetségnek - jelentette ki, megjegyezve azt, hogy az akadémiák felelőssége pedig az, hogy kihozzák a legjobbat azokból, akik oda bekerülnek.



Orbán Viktor úgy fogalmazott: a magyar futball nem a szórakoztatóipar része, a futball a magyar ember életének része, a nemzeti identitás része. Mi nem szórakozni akarunk és tapsikolni a lelátón mindenfajta messzi földről idefújt ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem a saját gyerekeinket akarjuk látni. Ha ezt feladjuk, a magyar futballnak nincs értelme - jelezte.



Ezért a Puskás Akadémiánál is az a cél, hogy legyenek nagyon jó külföldi játékosok, akikre felnéznek a fiatalok, de a csapat másik fele saját nevelésű gyerek kell, hogy legyen - mondta Orbán Viktor. Emlékeztetett: tavaly az akadémia első csapatának kezdőjében 4-5 saját nevelésű fiatal volt, cserébe bejött még egy-kettő, tehát minden héten látni lehetett legalább hat saját nevelésű játékost a pályán. Hétig-nyolcig is fel lehet jutni - fűzte hozzá, felhívva ismét a figyelmet a nagy kockázatra: "elvesztesz két-három meccset és a dobogóról a kiesőjelöltek közt találod magad".

Kitért arra is, hogy nehézséget jelent az akadémiának, amikor a saját nevelésű gyerekeket elviszik külföldre. Ha ők itthon lennének, akkor a Puskás Akadémia a Fradival versenyben lenne a bajnoki címért - jelentette ki Orbán Viktor. Ezt azonban nem nevezte bajnak - hiszen a magyar futballnak arra van szüksége, hogy a legjobbak a csúcsbajnokságokban kapjanak nagyobb terhelést, és így tudják szolgálni a válogatottat -, viszont így az akadémiának folyamatosan 17-18-19 éves reménységeket kell beépítenie a csapatba.



Orbán Viktor beszélt arról is, hogy kettéválasztották a Puskás Akadémiát, a kiemelt országos akadémiák működtetéséért felelős szakmai stábot. Utóbbi új vezetéssel - Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Szalai Ádám korábbi válogatott futballista és Liszkai Dezső, az akadémia egykori igazgatója - Budapestre költözött. A miniszterelnök ezt nehéz döntésnek nevezte, de mint mondta: a sok feladat "lassan agyonnyomta az akadémiát".



A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy az új felállásban Tóth Balázs, a klub szakmai igazgatója vette át az akadémia szakmai felügyeletét is.



Orbán Viktor a Ferencváros BL-kudarcáról szólva megjegyezte: az a magyar futball egyik nagy problémájára mutat rá. "Nagy lecke, mert a futballban mindig történnek megmagyarázhatatlan dolgok" és nem jó, ha csak egy nemzetközileg komolyan jegyzett csapat van, mert ha az elesik, akkor ott maradunk komoly nagy csapat nélkül. Ezért kell még egy vagy kettő, a Fradihoz hasonló költségvetéssel, játékosminőséggel és nemzetközi besorolással rendelkező csapat - jelentette ki.



Azonban hozzátette: ezt a szerepet a Puskás Akadémia nem tudja vállalni. Ehhez történelmi gyökerek, nagy hagyomány, nagy klub kell.



A Puskás Akadémia küldetése, hogy minél több tehetséges gyereket kiváló iskolai és szakmai háttérrel, a legjobb minőségű tudást nyújtva, nagyszerű volt futballistákkal, egyéni képzéssel fűszerezve eljuttasson az NB1, a válogatott és a nemzetközi nagy bajnokságok kapujába.



Mint mondta, néha "kicsúszhat" egy-egy olyan évfolyam, hogy van három-négy nagyon tehetséges fiatal, akiket sikerül beépíteni és éppen jó elegyet alkotnak a külföldiekkel, akkor mehet a csapat egy-két kört nemzetközi kupákban is.



De hosszabb távon a Puskásra nem mint nemzetközileg elismert klubra kell számítani, hanem egy olyan helyre, ahonnan megbízható és biztosan jól felkészített, erős mentalitású, lelkierejű, jól képzett és a magyar futball legjobb hagyományait folytató játékosok kerülnek ki - fogalmazott Orbán Viktor az interjúban.