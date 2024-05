Botrány

Vidnyánszky kirúgta a Nemzet Színészét

Vidnyánszky kirúgta a Nemzet Színészét

Az intézmény vezetője nem hosszabbította meg Udvaros Dorottya szerződését a Nemzeti Színházban. A Nemzet Színésze számított rá, hogy a kijelentéseinek következménye lesz. 2024.05.03

"Már nem vagyok tagja a Nemzeti Színháznak. Vidnyánszky Attila valóban nem hosszabbította meg a szerződésem" - mondta el a Magyar Hangnak adott interjújában Udvaros Dorottya.



A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő szerint a főigazgató legfőbb érve az volt , hogy nehéz anyagi helyzetben van az intézmény, de az is elhangzott, hogy Udvaros Dorottya nem teljesítette kötelező előadásszámát. Udvaros Dorottya azt állítja, ez nehéz volna, mivel megesik, hogy két előadás közt akár négy hónap is eltelik, nem a nyári szünet miatt, hanem mert a színházban folyamatosan mennek a különféle fesztiválok, vendégjátékok, koncertek és minden egyéb, ami miatt a Nemzeti Színház saját előadásainak nincs hely.



Mivel nyugdíjas korban van, a főigazgató minden különösebb indoklás nélkül megszüntethette a szerződését. Ezen nem lepődött meg, számított rá, hogy a kijelentéseinek következménye lesz.



"Nem vagyok érinthetetlen, nem vagyok a magyar színjátszás szent tehene, sem a Nemzeti Színház örökös tagja. Ha egy igazgató úgy érzi, hogy nem tud velem dolgozni, lehetősége van rá, hogy elküldjön. Papíron a kirúgásom nem kifogásolható. Más kérdés, hogy érzelmi szempontból hogyan néz ki az ügy. De nem is magam miatt vagyok feldúlt, a színház helyzete kavar fel" - fogalmazott a színésznő.



Udvaros Dorottya jelezte, elfogadja az anyagi problémákkal kapcsolatos főigazgatói magyarázatot, ám értetlenségét fejezte ki, hogy ha ez így van, akkor miért kell újabb és újabb külföldi rendezőt leszerződtetni hatalmas összegekért, mivel a nemzetiben már alig rendeznek magyar művészek.



A tavaly novemberi balesetről - amelyben egy díszletről lezuhant Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó - azt mondta, meglepte, milyen csendben maradt a társulat és más nem mondta ki, hogy ilyen baleset nem fordulhat elő. Udvaros Dorottya szerint korábban többen is jelezték, hogy veszélyes a díszlet, számára pedig ijesztő volt látni, ahogy az intézmény az egész ügyet kezeli. "Vidnyánszky Attilát elsőre láthatóan valóban megtörte a baleset, de néhány nappal később már arról beszélt, hogy a színészek hibáztak" - fűzte hozzá.