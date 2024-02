Háború

Egy amerikai kongresszusi képviselő azt javasolja, hogy nevezzék át Texast Ukrajnára

Chip Roy azzal viccelődik, hogy a lépéssel a Biden-kormányzatot és az amerikai szenátorokat is becsaphatná, hogy segítsenek az államnak a határbiztonság megoldásában. 2024.02.15 12:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Chip Roy texasi republikánus kongresszusi képviselő "förtelemnek" nevezte a törvényjavaslatot, amiért az amerikai szenátus úgy fogadott el egy Ukrajnának és Izraelnek szánt 95 milliárd dolláros törvényjavaslatot, hogy az nem tartalmazott rendelkezéseket a déli határ biztosítására.



A demokrata vezetésű felsőház kedden 70-29-es szavazással fogadta el a nemzetközi biztonsági segélycsomagot, miután a republikánus törvényhozók egy csoportja felrúgta a sorokat, hogy támogassa az intézkedést - de a képviselőháznak még jóvá kell hagynia.



"Soha nem láttam még az Egyesült Államok szenátusának nevezett idősek otthonát keményebben dolgozni, mint amikor az amerikai nép pénzét külföldi háborúkra költik" - mondta a republikánus törvényhozó.



Roy a továbbiakban leszólta azokat a szenátorokat, akik támogatták a törvényjavaslatot, és akik azzal érveltek, hogy az Ukrajnának szánt 60 milliárd dollár nagy része valójában az amerikai védelmi-ipari bázist támogatná és az amerikai üzleti életet segítené.



"Mióta van olyan gazdasági fejlődésünk, amelyet a tengerentúli háborúk finanszírozása vezérel?" - kérdezte a képviselő, ragaszkodva ahhoz, hogy "bárki, aki épeszű és látja, mi történik a déli határunkon, tudná, hogy nem lehet külföldi háborúkat finanszírozni, miközben a határunk szélesre tárva van kitéve a bűnözőknek, a törvénytelenségnek és a terroristáknak".



Roy kijelentette, hogy a határbiztonság továbbra is prioritás az amerikai nép és a kongresszusi republikánusok számára is, és megfogadta, hogy megakadályozza a szenátus által jóváhagyott törvényjavaslatot, amikor az a képviselőház elé kerül.



Mike Johnson, a képviselőház elnöke határozottan ellenezte Ukrajna további finanszírozását, hacsak azt nem kötik a határbiztonsághoz és a bevándorlási törvények szigorításához.



Közben Joe Biden amerikai elnök sürgette a kongresszust, hogy gyorsítsa fel az Ukrajnának nyújtandó segélyek jóváhagyását, azzal érvelve, hogy a pénzek halogatása Vlagyimir Putyin orosz elnök kezére játszik, és növeli a Moszkvával való közvetlen konfrontáció valószínűségét a jövőben.



Biden azt állította, hogy Oroszország megtámadhat egy NATO-államot, ha sikerül legyőznie Ukrajnát, ami a blokk kölcsönös védelmi garanciájának megfelelően Washington beavatkozását igényelné.



Moszkva viszont többször is tagadta, hogy bármilyen szándéka lenne a NATO megtámadására - Putyin pedig hangsúlyozta, hogy Oroszországnak "geopolitikai, gazdasági vagy katonai szempontból... semmilyen érdeke" nincs ebben, és csak akkor bocsátkozna ellenségeskedésbe, ha először támadnák meg.