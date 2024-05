Kábítószer

Fél mázsa kábítószert akart forgalomba hozni egy Nógrád vármegyei férfi

A Nógrád Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy 53 éves szurdokpüspöki férfival szemben, aki a házában a pincétől a padlásig csaknem 50 kilogramm össztömegű, különböző fajtájú kábítószert tartott kereskedelmi céllal - közölte az MTI-vel csütörtökön a főügyészség.



A férfi közel 40 kiló marihuánához, 2,7 kiló ketaminhoz és 7,5 kiló kokainhoz jutott hozzá 2022. január 24-e előtt, ezeket egy ismeretlen, feltehetően külföldi személytől szerezte - írták a közleményben.



A drogot szurdokpüspöki házának pincéjében és padlásán zsákokban elrejtve tárolta, hogy átadja egy ismeretlen személynek, aki a kábítószert Nyugat-Európába kicsempészve kívánta értékesíteni.



A rendőrség a házkutatás során a kábítószereket, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez szükséges mérlegeket és fóliázó készüléket is lefoglalta.



A vádlott 20 éves fia felfedezte az apja által a házban tárolt nagy mennyiségű marihuánát, abból több embernek értékesített, illetve ingyen adott, de fogyasztott is belőle.



Az ügyészség az 53 éves férfit jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolta meg, mely bűncselekmény akár 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A 20 éves fiú kábítószer-kereskedelem miatt felelhet.



A Nógrád Vármegyei Főügyészség a visszaeső apával szemben arra az esetre, ha a vádlott a bíróság előtt a váddal egyezően, teljes körűen beismeri a bűncselekmény elkövetését, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 12 év fegyház és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására, míg a fia esetében 2 év börtön és 3 év közügyektől eltiltás kiszabására tett mértékes indítványt.



Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.