Országgyűlés
Benyújtotta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melléthei-Barna Márton
Tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált.2026.06.03 20:19MTI
Benyújtotta az Országgyűlésnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese.
A törvényalkotási bizottság tiszás alelnöke által jegyzett, kedden késő este benyújtott javaslatban rögzítik: a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre.
Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontossággal bír, hogy megszűnjenek az alkotmányos rezsimben mindazok az intézmények, amelyek semmilyen valódi feladattal nem bírnak a közjogi rendszerben, pusztán közpénznyelők, illetve a polgárok zaklatását, jogainak csorbítását szolgálják.
A javaslat szerint veszélyezteti a jogállamot, illetve akadályozza a polgárok részvételét a közéletben a "koholt összeesküvéselméleteket alátámasztó áltudományos tevékenységet" folytató állami szervek fenntartása.
Az indoklás alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal semmilyen tevékenységet nem végzett, és egyáltalán nem védte Magyarország szuverenitását, ezzel szemben elsődleges szerepet játszott az autokratikus hatalomgyakorlás támogatásában.
A javaslat szerint a hivatal megszüntetéséről szóló törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024. február 1-jétől működik Magyarországon. Vezetője Lánczi Tamás. A szervezet létrehozását az alaptörvény 2023. december 12-én elfogadott módosítása tette lehetővé.
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