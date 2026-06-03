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kormany.hu: megkezdődött a minisztériumok átszervezése

Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. 2026.06.03 16:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kabinet tájékoztatása szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések - minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása - írták.



A Tisza-kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán-kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért - hangsúlyozták.



Ugyanakkor hozzátették: azt is ki kell mondani, hogy "voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta". Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai-hatalmi kiszolgálás.



A cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja - szögezték le a kormányzati közleményben.